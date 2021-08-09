Петербург столкнулся с дефицитом кадров из-за оттока мигрантов

Петербург столкнулся с дефицитом кадров из-за оттока мигрантов
При этом только 23 тысячи из прибывших в этом году мигрантов планируют работать, хотя год назад таких насчитывалось 66 тысяч. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге наблюдается дефицит кадров на фоне сокращения числа трудовых мигрантов в городе. С нехваткой работников столкнулись такие сферы, как строительство, индустрия гостеприимства и торговля.

С начала этого года в Северную столицу въехало 150 тысяч иностранцев, что на 23% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает The Sankt-Peterburg Post со ссылкой на данные ГУ МВД по городу и области.

В первой половине 2020 года в Петербурге действовали жесткие ограничения из-за пандемии. Однако, по данным на 30 июня того года, в город въехало 196 тысяч мигрантов.

При этом только 23 тысячи из прибывших в этом году мигрантов планируют работать, хотя год назад таких насчитывалось 66 тысяч.

Как сообщили в комитете по труду и занятости города, трудовые мигранты работают в Петербурге во всех сферах, за исключением армии и органов власти. Из-за оттока иностранцев с дефицитом кадров столкнулись сферы строительства, индустрии гостеприимства и торговли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МВД запретит въезд участвовавшим в массовых драках мигрантам.

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