МВД запретит въезд участвовавшим в массовых драках мигрантам

Если они сами не покинут страну, их депортируют, утверждает МВД. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Если они сами не покинут страну, их депортируют, утверждает МВД. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

МВД будет отправлять назад и запрещать въезд в Россию мигрантам, участвующим в массовых драках.

В министерстве обратили внимание на то, что сейчас в России увеличилось количество драк, в том числе массовых и с участием иностранных граждан. Стычки происходили в столице, городе на Неве, Дагестане и в ряде регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все это сопровождалось насилием, в том числе против полицейских, была угроза жизни и здоровью людей, останавливалось движение машин.

Так, приняты решения о неразрешении въезда конфликтным мигрантам в Россию. Если они сами не покинут страну, их депортируют, утверждает МВД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Казанская улица ночью во вторник стала рингом для мигрантов. В Петербурге в Центральном районе города, возле продуктового магазина ночью, произошла массовая драка.