Казанская улица ночью во вторник стала рингом для мигрантов

Казанская улица ночью во вторник стала рингом для мигрантов
На Казанской улице произошла драка мигрантов. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города, возле продуктового магазина ночью, произошла массовая драка.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все случилось в Центральном районе на Казанской улице в темное время суток, с 26 на 27 июля.

В группе уточняют, что участниками потасовки стали мигранты. Конкретная причина драки не указывается. Однако выдвигается предположение, что виной всему женщина.

Длина видеозаписи, опубликованной в сообществе, более четырех минут. Бои шли ожесточенные, пока в драку не вмешался, по-видимому, работник из магазина. Он поочередно пытался успокоить и отвести в сторону бойцов. Однако разгневанных мужчин это не всегда останавливало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге драка мигрантов закончилось ножевым. У дома 1 по Московскому проспекту 19-летний гражданин республики Таджикистан во время ссоры ударил ножом соотечественника.

драка Казанская улица мигранты нвоости спб


 

Новости партнеров
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов заявил о строительстве 6 станций метро в 2024 году в Петербурге
ГАТИ сообщил, где ограничат движение в ближайшие дни
На проспекте Просвещения прорвало трубу: «Ленд Крузер» сел в лужу
Казанская улица ночью во вторник стала рингом для мигрантов
Дореволюционные здания на Шкапина хотели снести два раза за день
В Петербурге выросло число новых офисов, но свободных стало меньше
Почти 1,3 млн петербуржцев сделали прививку против коронавируса
Муниципальный округ №65 отличился: найдены нарушения на 44 млн рублей