Казанская улица ночью во вторник стала рингом для мигрантов

В Петербурге в Центральном районе города, возле продуктового магазина ночью, произошла массовая драка.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все случилось в Центральном районе на Казанской улице в темное время суток, с 26 на 27 июля.

В группе уточняют, что участниками потасовки стали мигранты. Конкретная причина драки не указывается. Однако выдвигается предположение, что виной всему женщина.

Длина видеозаписи, опубликованной в сообществе, более четырех минут. Бои шли ожесточенные, пока в драку не вмешался, по-видимому, работник из магазина. Он поочередно пытался успокоить и отвести в сторону бойцов. Однако разгневанных мужчин это не всегда останавливало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге драка мигрантов закончилось ножевым. У дома 1 по Московскому проспекту 19-летний гражданин республики Таджикистан во время ссоры ударил ножом соотечественника.