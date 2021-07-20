В Петербурге драка мигрантов закончилось ножевым

В Петербурге вечером у дома 1 по Московскому проспекту 19-летний гражданин республики Таджикистан во время ссоры ударил ножом таджика-одногодку.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, пострадавшего с колото-резанной раной грудной клетки, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Ранее через 112 поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что по адресу Московский пр. во дворе дома 8 находится мужчина с ножевым ранением.

По факту проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине росгвардеец спас женщину от грабителя с ножом. Мужчина услышал крики и бросился на помощь. Сотрудник Росгвардии в ночь на 19 июля помог ограбленной и раненной женщине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области. Сотрудник правоохранительных органов услышал женские крики и бросился на помощь