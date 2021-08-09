Стала известна причина смерти автоугонщика на Кораблестроителей

Стала известна причина смерти автоугонщика на Кораблестроителей
Стало известно, почему автоугонщик скончался. Фото: pixabay.com

Причиной смерти молодого автоугонщика, который скончался прямо на улице Кораблестроителей, где пытался угнать машину, назвали сердечную недостаточность.

Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник.

Напомним, что на Васильевском острове нашли труп молодого человека, который пытался угнать внедорожник. Погибшему было около 20 лет.

9 августа, ночью, к правоохранителям обратился петербуржец с улицы Кораблестроителей. Он рассказал, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero, который был припаркован у дома №23/1. Вору при этом стало плохо.

Со слов автовладельца, на брелке от иномарки сработала сигнализация. Он вышел на улицу проверить машину и заметил неизвестного, который что-то делал у капота автомобиля. Подойдя к неизвестному, мужчина слегка ударил его ладонью по ягодицам, после чего молодой человек упал и умер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончили расследовать дело о группе автоугонщиков​.

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