В Петербурге закончили расследовать дело о группе автоугонщиков​

В Петербурге закончили расследование уголовного дела о хищении автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге закончили расследование уголовного дела о хищении автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Перед судом предстанут пятеро участников организованной группы, промышлявшей угоном иномарок в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, свою работу, благодаря полиции, группа прекратила еще в середине ноября 2019 года. Тогда был задержан 47-летний организатор группировки, его «взяли» прямо в угнанном пару часов назад автомобиле. К тому номера на машине уже заменили подложными.

В этой же машине находились еще двое соучастников. Их арестовали. Еще двоих «взяли» по адресам проживания.

Группировка специализировалась на «Ниссан», «Рено», «Фольксваген», «Хендай».

Правонарушители сканировали сигнал электронного ключа автовладельца «код-граббером» и с помощью него проникали в автомобиль. Ненастоящие номера и место отстоя украденного авто были подготовлены заранее. Позднее машины полностью разбирали, детали продавали частной фирме.

Всего группировка похитила 9 автомобилей на общую сумму не менее 5 млн рублей.

Все пятеро обвиняются по статье «Хищение в особо крупном размере». Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе задержали автоугонщика.