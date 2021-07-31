В Адмиралтейском районе задержали автоугонщика

В Адмиралтейском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля.

В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 30 июля у 26-летнего мужчины угнали принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2114».

Машина была припаркована у дома 24 по улице Гражданской. Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.