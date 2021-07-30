На Наличной улице перевернулась машина

Перевертыш смогли завести и после оформления аварии и уехали. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Перевертыш смогли завести и после оформления аварии и уехали. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе.

В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей. Все сами вышли из машин после столкновения, госпитализация никому не понадобилась. Перевертыш смогли завести и после оформления аварии и уехали. За «БМВ» же приехал эвакуатор. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбитый на Пестеля велосипедист сидит на поребрике. В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом сообщает 78.ru. В Центральном районе города на Неве, на улице Пестеля иномарка совершила наезд на мужчину на велосипеде.