Сбитый на Пестеля велосипедист сидит на поребрике

Сбитый на Пестеля велосипедист сидит на поребрике
ДТП с велосипедистом произошло на улице Пестеля. Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал велосипедист.

Об этом сообщает 78.ru.

В Центральном районе города на Неве, на улице Пестеля иномарка совершила наезд на мужчину на велосипеде.

Мужчина, который сбил велосипедиста, был за рулем черного «Volkswagen». Он стоит возле своей машины со знаком аварийной остановки. Возможно, находится в шоковом состоянии.

Пострадавший же сидит на поребрике, держась двумя руками за голову. Рядом с ним стоят два человека, пытаясь оказать помощь.

Во время, когда была совершена съемка происшествия, на месте случившегося не было ни сотрудников Госавтоинспекции, ни машины скорой медицинской помощи.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус насмерть сбил велосипедиста-именниника в Кировском районе.

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