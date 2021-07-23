Автобус насмерть сбил велосипедиста-именниника в Кировском районе

В Ленинградской области в Кировском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось 22 июля примерно в 20:30 на 4 километре автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево».

47-летний водитель птицефабрики ехал за рулем автобуса. Транспортное средство наехало на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. 41-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Гражданин погиб на месте аварии в свой день рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17-летнего велосипедиста на Фонтанке сбила «Лада».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге велосипедист врезался в машину и покинул место аварии.