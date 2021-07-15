В Петербурге велосипедист врезался в машину и покинул место ДТП

В Петербурге велосипедист врезался в машину и покинул место ДТП
Однако, остается не известным, почему велосипедист скрылся с места ДТП. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте". 

В Петербурге произошло ДТП с велосипедом.

На Невском, 18 мужчина на велосипеде въехал в дверь автомобиля «и убежал оставив своего железного коня». Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Новость об аварии выложил сам участник ДТП, владелец черной машины. На фото он показал, как пострадала дверь иномарки.

«Велосипедист отзовись, забери велик и мирно решим вопрос», — написал он.

Однако, остается не известным, почему велосипедист скрылся с места ДТП. Действительно ли испугался ответственности за аварию?

«Велосипедист, вернись, если есть квартира, то съездим, посмотрим», — пишут в соцсети комментаторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

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