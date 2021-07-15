На Коллонтае много полиции: легковушка влетела в маршрутку

Однако очевидцы говорят, что маршрутка - не первая машина, которую задел Ланос. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Однако очевидцы говорят, что маршрутка - не первая машина, которую задел Ланос. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

Черный «Ланос» влетел в маршрутку . Автобус подъезжал к остановке, как выскочила легковушка и поцарапала бампер маршрутке. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

К месту происшествия прибыли три машины полиции.

«Уже три тачки ментов , и служба какая-то», — пишет один комментатор.

Пострадал ли кто во время аварии не известно. Однако очевидцы говорят, что маршрутка — не первая машина, которую задел Ланос.

«Первого он задел на перекрёстке с Товарищеским, потом зигзагом ехал до маршрутки, ехал не быстро», — сообщает пользователь «ВКонтакте».

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