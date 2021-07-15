На Коллонтае много полиции: легковушка влетела в маршрутку

Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».
Черный «Ланос» влетел в маршрутку . Автобус подъезжал к остановке, как выскочила легковушка и поцарапала бампер маршрутке. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
К месту происшествия прибыли три машины полиции.
«Уже три тачки ментов , и служба какая-то», — пишет один комментатор.
Пострадал ли кто во время аварии не известно. Однако очевидцы говорят, что маршрутка — не первая машина, которую задел Ланос.
«Первого он задел на перекрёстке с Товарищеским, потом зигзагом ехал до маршрутки, ехал не быстро», — сообщает пользователь «ВКонтакте».
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