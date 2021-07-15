Петербуржец на роликах прыгнул в Карповку

Молодой человек продемонстрировал трюк, который никого не оставил равнодушным.

В Петроградском районе сегодня, 15 июля, молодой человек прыгнул в реку Карповку. Прежде чем окунуться в воду, он разогнался на роликах. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На ролике мужчина бросается в воду без футболки. Он пояснил, что решил рискнуть из-за аномальной жары – очень уж хотелось охладиться. Парень также пояснил, что с ним все в порядке и ролики не помешали ему оказаться на берегу. Несмотря на это, повторять трюк лучше не стоит – это опасно, да и вода в Петербурге не подходит для купания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду.