Петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду

Катер поехал дальше, а петербуржцу оставалось только упасть в воду. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Катер поехал дальше, а петербуржцу оставалось только упасть в воду. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В социальных сетях появилось видео, как молодой человек свалился в воду, зацепившись руками за конструкцию моста.

Кадры с места событий опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Молодой человек отмечал что-то с друзьями, катаясь по петербургским каналам на прогулочном катере. Проплывая под одним из мостов, парень зацепился руками за металлические перекладины и повис. Катер поехал дальше, а петербуржцу оставалось только упасть в воду.

«Парень зацепился за мост, когда под ним проплывал прогулочный катер. О том, что мост стоит на месте, а судно двигается, он похоже не подумал. Пришлось прыгать в воду», — рассказывают очевидцы.

Пользователи в комментариях в шутку предложили, что молодому человеку следовало висеть до другого водного трамвая, чтобы сделать пересадку. Другие отмечают, что из-за жаркой погоды хотели бы так же окунуться в воду.

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