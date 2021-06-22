Петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду

Петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду
Катер поехал дальше, а петербуржцу оставалось только упасть в воду. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В социальных сетях появилось видео, как молодой человек свалился в воду, зацепившись руками за конструкцию моста.

Кадры с места событий опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Молодой человек отмечал что-то с друзьями, катаясь по петербургским каналам на прогулочном катере. Проплывая под одним из мостов, парень зацепился руками за металлические перекладины и повис. Катер поехал дальше, а петербуржцу оставалось только упасть в воду.

«Парень зацепился за мост, когда под ним проплывал прогулочный катер. О том, что мост стоит на месте, а судно двигается, он похоже не подумал. Пришлось прыгать в воду», — рассказывают очевидцы.

Пользователи в комментариях в шутку предложили, что молодому человеку следовало висеть до другого водного трамвая, чтобы сделать пересадку. Другие отмечают, что из-за жаркой погоды хотели бы так же окунуться в воду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девушка проснулась после клуба в чужой квартире и поняла, что её ограбили.

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