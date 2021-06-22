В Петербурге девушка проснулась после клуба в чужой квартире и поняла, что её ограбили

После чего девушка проснулась в чужой квартире. Увидела неизвестного молодого человека, который представился Эриком. Фото: pixabay

После чего девушка проснулась в чужой квартире. Увидела неизвестного молодого человека, который представился Эриком. Фото: pixabay

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от девушки 1994. Накануне заявительница пришла с коллегами по работе в клуб «Центральная станция», расположенный по адресу: ул. Ломоносова д. 1, где выпивали спиртные напитки. Около 05:00 коллеги поехали домой, а заявительница осталась в клубе. После чего Левушка проснулась в чужой квартире.

Она увидела неизвестного молодого человека, который представился Эриком. На вид 30 лет, рост 170 см, темные волосы, славянской внешности. В разговоре молодой человек по имени Эдуард сообщил, что забрал пьяную заявительницу из клуба и находится у него дома. Затем заявительница осмотрела свой рюкзак зеленого цвета и обнаружила отсутствие своего сотового телефона «Самсунг» в корпусе черного цвета и дебетовой банковской карты.

Номер карты не помнит, номер счета по данному поводу молодой человек по имени Эрик сказал, что ничего не знает и не видел у заявительницы телефон и карту. После чего заявительница ушла домой.

Вскоре заявительница восстановила сим-карту, заблокировала дебетовую карту, где узнала, что с накопительного счета перевели денежные средства в сумме 390.000 рублей на дебетовую карту. Впоследствии в банкомате списали денежные средства в сумме 131.300 рублей, и с карты перевели денежные средства в сумме 45.000трублей на банковскую карту на имя одного мужчины. С учётом износа телефон заявительница оценивает в 35.000 рублей.

Общий материальный ущерб составил 211.300 рублей, для заявителя значительный.

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