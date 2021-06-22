Мужчина залез на балкон 2-го этажа и украл из квартиры сумку

В полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от женщины, о том, что накануне по адресу: пр. Елизарова д. 37, неизвестный мужчина залез на балкон 2-го этажа.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, с балкона проник в квартиру, находился в квартире некоторое время, потом вышел на балкон с сумкой. Спрыгнул с балкона и убежал.

Приметы: мужчина, рост около 175 см, светлые волосы, на голове кепка черного цвета. Одет: шорты джинсовые синего цвета, футболка черного цвета, черные носки, темные шлепанцы, при себе имел сумку через плечо тканевую светлого цвета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина открыл стрельбу на детской площадке. Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга задержали мужчину 1983 года рождения, который, находясь в общественном месте при скоплении людей, совершил грубое нарушение общественного порядка.