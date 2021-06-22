Мужчина открыл стрельбу на детской площадке

Мужчина сделал около пяти выстрелов по бутылкам находясь на детской площадке. Фото: pixabay

Мужчина сделал около пяти выстрелов по бутылкам находясь на детской площадке. Фото: pixabay

Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга задержали мужчину 1983 года рождения, который, находясь в общественном месте при скоплении людей, совершил грубое нарушение общественного порядка. Оно выразилось в явном неуважении к обществу, совершенное с винтовкой. Он сделал около пяти выстрелов по бутылкам находясь на детской площадке.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее поступило сообщение о том, что по ул. стойкости, д.34\1, пьяная компания из трех человек стреляет из пневматической винтовки по бутылкам.

С места происшествия изъяли: пневматическое ружье с прицельным устройством, коробочка с пулями и пули в количестве 16 пуль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе «газовики» обманули пенсионерку. В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от жительницы Кировского района о том, что на ул. Лёни Голикова, 100 накануне мужчина, представившись сотрудником компании «Петроэлектросбыт», под предлогом проверки газовых счетчиков, проник в квартиру заявителя.