В Кировском районе «газовики» обманули пенсионерку

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от жительницы Кировского района о том, что на ул. Лёни Голикова, 100 накануне мужчина, представившись сотрудником компании «Петроэлектросбыт», под предлогом проверки газовых счетчиков, проник в квартиру заявителя. Он украл деньги в сумме 22 000 рублей, которые находились в обложке записной книжки, лежащей на столе одной из комнат.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, материальный ущерб 22 000 рублей, значительный. Приметы: мужчина, славянской внешности, на вид 40-45 лет, темные волосы, рост 185-190 см. был одет: темные брюки, зеленая рубашка, тёмные брюки, медицинская маска на лице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реке Луга под Кингесеппом обнаружили труп. В полицию по Кингисеппскому району Ленобласти поступило сообщение от мужчины 1980 г.р. о том, что накануне по адресу: Кингисепп, по ул. Жукова напротив д.3 в акватории реки Луга обнаружили тело неустановленного мужчины.