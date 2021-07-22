17-летнего велосипедиста на Фонтанке сбила «Лада»

17-летнего велосипедиста на Фонтанке сбила &#171;Лада&#187;
В Петербурге сбили велосипедиста. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Центральном районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 17-летний молодой человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, авария случилась 21 июля около 20:00 по набережной реки Фонтанки .

37-летний водитель на «Лада Ларгус» выезжал с парковки и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении велосипедистом.

В результате аварии 17-летнего подростка пришлось госпитализировать в больницу, медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

В отношении водителя возбудили административное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Саперное «Рено Дастер» сбил пятиклассника.

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17-летнего велосипедиста на Фонтанке сбила «Лада»