В поселке Саперное «Рено Дастер» сбил пятиклассника

В Ленинградской области в Приозерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля женщина позвонила по номеру «112» и сообщила, что на Школьной улице в поселке Саперное случилась ДТП, при этом есть пострадавший ребенок.

Когда наряд полиции прибыл, то установил, что в 21:25 59-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» наехал на 10-летнего пешехода. Мальчик учится в 5 классе. Известно, что он перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобилей.

Пострадавшего доставили в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали закрытый перелом правого предплечья. Однако после оказания медицинской помощи ребенка направили на амбулаторное лечение.

В отношении водителя «Рено» вынесено определение о возбуждении административного производства «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга на пешеходном переходе сбили девушку.