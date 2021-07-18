В центре Петербурга на пешеходном переходе сбили девушку

В центре Петербурга на пешеходном переходе сбили девушку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 18 июля в Центральном районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка.

В Сети опубликовано фото с места происшествия. По словам очевидцев, девушку сбили на Кирочной улице, 9.

«Сбили девушку на пешеходном переходе в 9.30 на Кирочной, 9. Постоянно тут сбивают людей, водители несутся и даже не видят передвигающихся пешеходов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли полиция и скорая. Информации о состоянии пострадавшей пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очередное ДТП с участием такси произошло в Кировском районе Петербурга. Водитель «Ситимобила» на красный въехал в другой автомобиль. Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля.

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