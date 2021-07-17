ДТП с такси собрало пробку на перекрестке Краснопутиловской и Зайцева

ДТП с участием такси "Ситимобил" в Петербурге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

ДТП с участием такси "Ситимобил" в Петербурге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Очередное ДТП с участием такси произошло в Кировском районе Петербурга. Водитель «Ситимобила» на красный въехал в другой автомобиль.

Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, легковушка ехала на разрешающий сигнал светофора по улице Зайцева в сторону Краснопутиловской, когда произошло ДТП с такси. Автор поста также отметил, что движение в сторону Ленинского проспекта оказалось затруднено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лобовое ДТП заблокировало проезд по улице Салова.