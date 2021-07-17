Лобовое ДТП заблокировало проезд по улице Салова

Место массового ДТП на Салова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Место массового ДТП на Салова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На улице Салова в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. Проезд оказался заблокирован.

Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, около дома №30. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Лобовое ДТП», — написал автор записи.

В результате ДТП обе машины получили серьезные повреждения, куски капота разлетелись по проезжей части. Столкновение заблокировало проезд транспорта по улице Салова

О пострадавших информация пока не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу.