Петербуржца, ударившего студента по ягодицам, задержали за его смерть

Петербуржца, ударившего студента по ягодицам, задержали за его смерть
Инцидент произошел у дома №23/1 по улице Кораблестроителей. Фото: google.maps

Жителя Васильевского острова, который шлепнул по ягодицам студента, якобы собиравшегося угнать его автомобиль, задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину с улицы Кораблестроителей, 23/1, который заметил неизвестного у своей машины и пытался его остановить шлепком по ягодицам. Автовладелец работает водителем садово-паркового хозяйства «Василеостровец». Возбуждено уголовное дело. После разбирательств в отделе полиции его отпустили под обязательство о явке.

Напомним, все случилось ночью 9 августа. Петербуржец рассказал полиции, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero: на брелке от иномарки сработала сигнализация. Он вышел на улицу проверить машину и заметил неизвестного, который что-то делал у капота автомобиля. Подойдя к неизвестному, мужчина слегка ударил его ладонью по ягодицам, после чего молодой человек упал и умер.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили труп 20-летнего студента первого курса ИТМО. На его лбу была ссадина. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стала известна причина смерти автоугонщика на Кораблестроителей.

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