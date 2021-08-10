Петербуржец провел 7 суток в изоляторе за долги по алиментам

Петербуржец провел 7 суток в изоляторе за долги по алиментам
Текущие алиментные платежи нарушителя остаются на контроле судебного пристава. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

В Петербурге суд отправил на семь суток административного ареста 39-летнего должника по алиментам. Он задолжал двум сыновьям порядка 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, отец двух сыновей — 17 и 9 лет, которым он никогда не помогал, жил в семье с двумя детьми второй супруги. Он нигде не работал, предпочитая проводить дни на диване перед телевизором.

Судебные приставы хотели изъять его имущество, однако его у должника не оказалось. Поэтому на петербуржца составили административный протокол и назначили ему обязательные работы сроком на 120 часов. Проходить наказание он не собирался, и вскоре суд решил отправить его в изолятор.

Отбыв наказание, должник пришел к судебным приставам и заявил, что хочет начать выплаты в пользу своих детей, но денег и работы у него пока нет. После этого на него завели уголовное дело. Приставы проследят за выплатой задолженности и текущих алиментов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу пришлось заплатить долг по алиментам, чтобы продать авто.

должник по алиментам новости СПб судебные приставы


 

Новости партнеров
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выявили 1811 новых случаев коронавируса
Выиграть «золотой час»: в России впервые внедрят «карты спасения» ...
Вирусолог объяснил, нужна ли массовая вакцинация детей от COVID-19
«КовиВак» против штамма «дельта»: способна ли дефицитная вакцина победить ...
Людям с ожирением вакцина от коронавируса может не помочь
Мясников нашел подтверждение того, что COVID-19 никогда не убьют
Петербуржец провел 7 суток в изоляторе за долги по алиментам
Из ТЦ во Всеволожске эвакуировали 200 человек из-за угрозы минирования