Петербуржец провел 7 суток в изоляторе за долги по алиментам

В Петербурге суд отправил на семь суток административного ареста 39-летнего должника по алиментам. Он задолжал двум сыновьям порядка 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, отец двух сыновей — 17 и 9 лет, которым он никогда не помогал, жил в семье с двумя детьми второй супруги. Он нигде не работал, предпочитая проводить дни на диване перед телевизором.

Судебные приставы хотели изъять его имущество, однако его у должника не оказалось. Поэтому на петербуржца составили административный протокол и назначили ему обязательные работы сроком на 120 часов. Проходить наказание он не собирался, и вскоре суд решил отправить его в изолятор.

Отбыв наказание, должник пришел к судебным приставам и заявил, что хочет начать выплаты в пользу своих детей, но денег и работы у него пока нет. После этого на него завели уголовное дело. Приставы проследят за выплатой задолженности и текущих алиментов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу пришлось заплатить долг по алиментам, чтобы продать авто.