У автоугонщика на Кораблестроителей зафиксирован разрыв толстой кишки

В Петербурге по факту смерти 20-летнего автоугонщика на улице Кораблестроителей, возбуждено уголовное дело. Врачи установили, что молодому человека была нанесена тупая травма живота с разрывом брыжейки толстой кишки.

Следственным отделом по Василеостровскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, что 9 августа, ночью, к правоохранителям обратился петербуржец с улицы Кораблестроителей. Он рассказал, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero, который был припаркован у дома №23/1. Вору при этом стало плохо. Со слов автовладельца, на брелке от иномарки сработала сигнализация. Он вышел на улицу проверить машину и заметил неизвестного, который что-то делал у капота автомобиля. Подойдя к неизвестному, мужчина слегка ударил его ладонью по ягодицам, после чего молодой человек упал и умер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителя Васильевского острова, который шлепнул по ягодицам студента, якобы собиравшегося угнать его автомобиль, задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности.