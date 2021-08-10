«Беспредел и давление»: Андрей Петров прокомментировал решение ТИК о недопуске Булановой на выборы

&#171;Беспредел и давление&#187;: Андрей Петров прокомментировал решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
Татьяна Буланова уверена, что о ситуации не знает губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: скрин видео

Глава регионального отделения партии «Родина» Андрей Петров отреагировал на отказ ТИК регистрировать Татьяну Буланову кандидатом в депутаты ЗакСа, назвав этот факт «настоящим беспределом».

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook. По его словам, отказ территориальной избирательной комиссии №17 регистрировать Татьяну Буланову на выборы в Законодательное собрание Петербурга является незаконным. Политик также назвал произошедшее «давлением на партию со стороны властей Петербурга и отдельно некоторых чиновников».

«Мы не собираемся сдаваться и будет опротестовывать данное решение», — написал Петров.

Глава регионального отделения партии «Родина» выразил надежду, что Городская комиссия и ЦИК разберутся в ситуации и вынесут справедливое решение.

Напомним, Татьяна Буланова собрала для регистрации более 5 тыс. подписей, однако ТИК заявил, что почти 20% подписей не подходят по итогам проверки МВД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Буланова может обжаловать отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа.

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