«Беспредел и давление»: Андрей Петров прокомментировал решение ТИК о недопуске Булановой на выборы

Глава регионального отделения партии «Родина» Андрей Петров отреагировал на отказ ТИК регистрировать Татьяну Буланову кандидатом в депутаты ЗакСа, назвав этот факт «настоящим беспределом».
Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook. По его словам, отказ территориальной избирательной комиссии №17 регистрировать Татьяну Буланову на выборы в Законодательное собрание Петербурга является незаконным. Политик также назвал произошедшее «давлением на партию со стороны властей Петербурга и отдельно некоторых чиновников».
«Мы не собираемся сдаваться и будет опротестовывать данное решение», — написал Петров.
Глава регионального отделения партии «Родина» выразил надежду, что Городская комиссия и ЦИК разберутся в ситуации и вынесут справедливое решение.
Напомним, Татьяна Буланова собрала для регистрации более 5 тыс. подписей, однако ТИК заявил, что почти 20% подписей не подходят по итогам проверки МВД.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Буланова может обжаловать отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа.