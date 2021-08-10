Татьяна Буланова может обжаловать отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа

Татьяна Буланова уверена, что о ситуации не знает губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: скрин видео

Татьяна Буланова уверена, что о ситуации не знает губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: скрин видео

Певица Татьяна Буланова через суд может обжаловать решение ТИК №17 об отказе в регистрации ее кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Она собрала для регистрации более 5 тыс. подписей, однако ТИК заявил, что почти 20% подписей не подходят по итогам проверки МВД.

По словам Булановой, она любит свой город, всю жизнь живет в нем и хочет принести ему пользу.

«Очень обидно, что ставятся палки в колеса», — сказала она, приехав в ТИК №17 на Арсенальную набережную, передает «Мойка78».

Напомним, ранее Буланова выступила с официальным видеообращением к председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с просьбой «помочь восстановить закон» в Северной столице. В итоге Памфилова направила в Петербург сотрудников аппарата Центризбиркома, чтобы разобраться в критичной предвыборной ситуации в городе.

Как говорила ранее певица, она не понимает, чем инициатива партии «Родина» о ленинградской надбавке для пенсионеров так напугала петербургских чиновников.