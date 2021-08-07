Татьяна Буланова просит главу ЦИК помочь восстановить закон в Петербурге

Артистка, кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии «Родина» Татьяна Буланова выступила с официальным видеообращением к председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с просьбой «помочь восстановить закон» в Северной столице.

По словам певицы, она не понимает, за что ее коллегам из партии «Родина» и ей самой «ставят палки в колеса и чем инициатива партии о ленинградской надбавке для пенсионеров так напугала петербургских чиновников».

«Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона. На каком основании к наружной агитации не допустили тысячи наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку отдали свои подписи свыше 100 тысяч петербуржцев. Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором благодаря административному ресурсу не узнают горожане, — говорит Буланова. — Складывается ощущение, что местные чиновники против народа».

Татьяна Буланова уверена, что о ситуации не знает губернатор Петербурга Александр Беглов. По ее мнению, кто-то добивается своей выгоды и действует за спиной губернатора Петербурга, к которому она сама относится с огромным уважением.

Певица и кандидат в депутаты просит Памфилову прислать в Петербург независимую комиссию, чтобы помочь Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в депутаты ЗакСа от партии «Родина».

«Прошу помочь губернатору Петербурга обеспечить равные условия в законном праве избирать и быть избранными для всех. Петербургу нужна ваша помощь», — заявила Буланова.

Напомним, ранее лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что выборах в ЗакС Петербурга творится «чиновничья вакханалия» — в отношении кандидата от «Родины» Татьяны Булановой. По его мнению, претензии чиновников к Булановой вызваны «патологическим женоненавистничеством».