«Чиновничья вакханалия»: лидер «Родины» рассказал о притеснении Булановой на выборах

&#171;Чиновничья вакханалия&#187;: лидер &#171;Родины&#187; рассказал о притеснении Булановой на выборах
Певица Татьяна Буланова. Фото: скриншот Instagram

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что выборах в ЗакСобрание Петербурге продолжается «чиновничья вакханалия». На этот раз под удар чиновников-старожилов попала певица и кандидат от «Родины» Татьяна Буланова.

Как считает Журавлев, беспочвенные и нелепые претензии чиновников к Булановой вызваны «патологическим женоненавистничеством». Он уверен, что их оппоненты просто-напросто боятся победы популярной певицы и гордости Петербурга — ведь она будет работать на благо горожан, а не «плясать под чиновничью дудку».

Глава партии напомнил, что уже уведомил главу ЦИК Эллу Памфилову о предвыборном беспределе в городе на Неве. Ранее он обратился к губернатору Александру Беглову с призывом вернуться из отпуска и навести порядок, а также позвонил в приемную вице-губернатора по внутренней политике Александра Бельского, но ему так и не перезвонили.

«Власть города, бывшего когда-то столицей Российской империи, а теперь считающегося культурной столицей Российской Федерации, демонстративно находится «вне доступа», — заключил Журавлев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидер «Родины» попросил Беглова проследить за выборами в Петербурге.

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