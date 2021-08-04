Лидер «Родины» попросил Беглова проследить за выборами в Петербурге

Лидер &#171;Родины&#187; попросил Беглова проследить за выборами в Петербурге
Глава партии Журавлев сообщил, что число подобных слухов только увеличивается. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой взять на личный контроль выборы в городской ЗакС и Госдуму.

В партии заявили, что в интернете начали распространяться анонимные слухи о «Родине», из-за чего там считают, что против партии создали информационную кампанию. Глава парии Алексей Журавлев сообщил, что число подобных слухов только увеличивается. По словам лидера, на возможные нарушения в процессе избирательной кампании указывал и председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

В связи с этим Журавлев напрямую обратился к Беглову с просьбой срочно вернуться из отпуска и взять ситуацию с выборами в ЗакС под контроль. Он отметил, что нарушения еще можно успеть предотвратить до дня голосования 19 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, дочь Макарова стала кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга.

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