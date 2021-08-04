Дочь Макарова стала кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга

Дочь Макарова стала кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга
Марина Лыбанева будет выдвигаться по округу №3. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

Территориальная избирательная комиссия №18 Петроградского района зарегистрировала кандидатом в депутаты петербургского парламента Марину Лыбаневу.

Соответствующее решение было принято в среду, 4 августа, на заседании Территориальной избирательной комиссии №18. Дочь спикера ЗакСа и главы регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова будет выдвигаться по округу №3.

Нарушений при сборе подписей в поддержку Лыбаневой комиссия не обнаружила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Макаров попал в тройку лидеров праймериз «Единой России» в Госдуму. Спикер ЗакСа занял первое место, набрав 159,8 тыс. голосов.

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