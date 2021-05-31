Макаров и Боярский выбились в лидеры праймериз в Госдуму от Петербурга

Спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров попали в тройку лидеров праймериз «Единой России» в Госдуму.

Как следует из результатов праймериз, Макаров, Боярский и Петров лидируют в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Госдумы по спискам от партии.

Макаров занял первое место, набрав 159,8 тыс. голосов. Боярский оказался на второй строчке с 156,5 тыс. голосов. Далее идет Петров, за которого проголосовали 145,5 тыс. избирателей.

Для участия в праймериз «Единой России» в Северной столице зарегистрировались 262 тыс. избирателей. Предварительное голосовании партии в городе проходило онлайн. Окончательные списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Анохин раскрыл карты: на выборы в ЗакС он пойдет от новой партии.