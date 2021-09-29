«Мы не будем поздравлять Петербург»: Памфилова недовольна «пирровой победой» Беглова на выборах

&#171;Мы не будем поздравлять Петербург&#187;: Памфилова недовольна &#171;пирровой победой&#187; Беглова на выборах
Элла Памфилова заявляет, что Бельский оказался председателем ЗакСа неслучайно. Фото: ЦИК РФ

В Петербурге сегодня, 29 сентября, выбрали председателя Законодательного собрания. Им стал выдвиженец «Единой России» Александр Бельский. В Центризбиркоме сдержанно отреагировали на изменения в составе парламента: глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что к Бельскому есть вопросы после выборов — в Петербурге опять зафиксировали множество нарушений.

«Петербург — это единственный регион, который мы не будем поздравлять», — заявила Памфилова. Она добавила, что Центральная избирательная комиссия уже направила в Генпрокуратуру и Следственный комитет материалы о нарушениях на выборах, проходивших 17-19 сентября в Петербурге. В документах упоминается и бывший вице-губернатор Северной столицы Александр Бельский, избранный сегодня спикером ЗакСа.

По мнению главы Центризбиркома, Бельский «сам себя избирал». «Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим», — заключила Памфилова. «Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это – пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», — возмущенно замечает политик, намекая на то, что губернатор, как и Бельский, и большая часть парламента, является «единороссом».

Председатель ЦИК подчеркнула, что по итогам выборов в Госдуму и парламент город на Неве стал рекордсменом по количеству жалоб на нарушения. Памфилова заявила, что все спорные ситуации необходимо разрешить и наказать виноватых. «Кампания завершилась, но не завершилась наша работа», — отметила она.

Напомним, что в последние годы выборы в Петербурге не проходят без скандалов. Хотя в этот раз федеральный и общественный контроль был усилен, избежать проблем не удалось — организация и проведение выборов вызвали резко негативную оценку Центризбиркома.

По следам выборов будут возбуждены уголовные дела, упоминала глава ЦИК. Памфилова обратила особое внимание на «двойников» Бориса Вишневского, которые изменили имена и прически, чтобы стать похожими на своего соперника — Горизбирком никак не отреагировал на эту ситуацию.

Кроме того, по мнению главы Центризбиркома, на петербургских выборах действовала «пятая колонна», которая препятствовала выявлению нарушений. Кого конкретно имела в виду Памфилова, не уточняется, но очевидно, что в ближайшее время политиков Петербурга ждут серьезные разбирательства.

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