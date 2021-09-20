Памфилова: в Петербурге могут отменить выборы на семи участках, на одном возбудят уголовное дело

Как минимум на одном участке в Петербурге, а может, и на двух придется возбудить уголовное дело. Туда привлечены правоохранители. Кроме того, есть основания отменить выборы на шести-семи участках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Я так жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец-то, в положительном плане и отменит», — сказала она на заседании Центризбиркома.

Ранее стало известно, что отменены итоги голосования на трех участках в Петербурге.

Памфилова попросила коллег из регионов не торопиться подводить итоги, пока не будут рассмотрены все жалобы. Ведь от качества рассмотрений обращений зависит репутация ЦИК и чистота избирательного процесса, отметила она.

Она подчеркнула, что в случае малейших сомнений в чистоте результатов выборы на участках надо «решительно отменять».

«Ни одно из нарушений не останется без самой жесткой реакции ЦИК, чтобы впредь неповадно было», — заявила глава Центризбиркома.

Напомним, накануне Памфилова заявила о существовании в Северной столице «пятой колонны», которая якобы препятствует распространению информации о нарушениях на выборах.

В России накануне завершилось трехдневное голосование на думских и иных выборах. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. Петербург также выбирал состав парламента.