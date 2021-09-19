«Совсем немного» нарушений или сотни: Горизбирком Петербурга против телеграм-каналов и Памфиловой?

Глядя на то, как в Петербурге проходят трехдневные выборы, становится понятно, почему глава ЦИК Элла Памфилова заговорила про «пятую колонну» в Северной столице и про то, что избирательная система города давно требует обновления.

«Коллеги, мы это ожидали. Долгое время мы пытались до этих выборов оздоровить избирательную систему Петербурга. Трижды ставили «неуд» городской избирательной комиссии. После безобразных выборов 2019-го года пытались делать все возможное, чтобы обновить состав комиссии. К сожалению, не получили ни понимания, ни поддержки. Теперь направили туда члена нашей избирательной комиссии, сотрудников аппарата, представителей федеральных правоохранительных органов. Все эти организаторы когда-то должны быть привлечены к ответственности», — прокомментировала Памфилова.

В горизбиркоме уже признают, что нарушения в ходе голосования есть, однако их якобы немного. В телеграм-каналах же гуляют совсем другие цифры. Так, в ТГ-канале «Наблюдатель из Кремля» пишут чуть ли не о 352-х нарушениях – «каруселях», вбросах, махинациях с бюллетенями и сейф-пакетами. Так это или нет, фейки это или правда, пока не ясно. «Наблюдатель из Кремля» перечисляет следующие виды нарушений, которые якобы были в Петербурге во время выборов:

• Подвоз избирателей

• Вбросы бюллетеней

• Запрет на съёмку\передвижение

• Прогоняют из УИК

• “Карусель” из молодых людей в нескольких УИКах

• Проблемы с пломбами и сейф-пакетами

• Не дают ознакомиться с документами

• Не берут наблюдателей на надомное голосование

• Привоз фальшивых бюллетеней

• Мертвецы в списках

• Махинации с надомным голосованием

• Вынос бюллетеней из участка

• Отвернутые, выключенные камеры, либо заграждение обзора камеры посторонним предметом

• Оказание давления на членов комиссии, наблюдателей

• Подмена изображения камеры

• Печать бюллетеней в неустановленные дни

Пока лишь можно отметить, что официально признаны недействительными избирательные бюллетени с трех участков в Петербурге. По словам члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олега Зацепы, были эпизодические истории с нарушением режима хранения сейф-пакетов. Сегодня ТИК №42 предписала признать недействительными бюллетени на трех участках. Сейфы с сейф-пакетами были перемещены и находились без видеонаблюдения». При этом он подчеркнул, что какая-либо фальсификация доказана не была.

Участок №1459 и «пятая колонна»

Сегодня на брифинге Памфилова, комментируя ситуацию с кандидатом от партии «Яблоко» Никитой Сорокиным, заявила, что в Петербурге действует «пятая колонна».

Напомним, вчера правоохранители были вынуждены силой вывести Сорокина с участка №1459 в Невском районе. Он отказывался покидать УИК и требовал вскрытия опломбированных сейф-пакетов с бюллетенями.

Как считает Памфилова, в избиркомах Петербурга столице активничает «пятая колонна», препятствующая выявлению нарушений.

«Я понимаю, что у вас «пятая колонна» есть — в плохом самом смысле — комиссий, которые, наоборот, не заинтересованы, чтобы все (нарушения) выявлялось», — заявила Памфилова.

В то же время она выразила надежду, что большинство членов комиссий все-таки стремятся держать ситуацию под контролем и избегать случаев, подобных происшествию с Сорокиным.

Вплоть до увольнения. УИК №771

Элла Памфилова пригрозила увольнением главе ТИК №27 Московского района Петербурга. Это связано с тем, что накануне, 18 сентября на подконтрольном ТИК №27 участке после закрытия на несколько часов исчезли сейфы с бюллетенями. Это произошло на УИК №771. Около половины девятого вечера туда с трех участков принесли сейфы с бюллетенями — якобы для сохранности. И около трех часов о них не было ничего известно.

По словам члена ЦИК Николая Левичева, содержимое сейфов могли поменять. А глава Центризбиркома назвала произошедшее «очевидным преступлением». По ее мнению, тут можно подозревать сговор или конфликт интересов.

УИК №237. Были вбросы?

В одном из Telegram-каналов появилось видео с якобы вбросом на УИК №237 Выборгского района. Как выяснилось, на кадрах был участок в другом субъекте РФ. Член избирательной комиссии Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин не исключил, что видео могло быть сделано даже не в этом году.

УИК 1945. Непонятно

Также было изучено видео якобы с нарушением на УИК 1945 в Приморском районе. Там заснято окончания голосования и один из членов УИК со стационарным ящиком. Пока непонятно, почему авторы видео решили, что на видео есть нарушения. Идет проверка.

Инциденты с журналистами

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Шерих сказал, что в городе будут проверены все инциденты с участием журналистов во время выборов. Это делается для того, чтобы выработать перечень действий. Который позволит защитить журналистов, с одной стороны, а с другой — наладить взаимодействие между сотрудниками СМИ и избирательной системой.

Сегодня в Петербурге завершилось трехдневное голосование за депутатов Госдумы РФ и ЗакСа Петербурга.