Избирательные бюллетени с трех участков в Петербурге признали недействительными

В Петербурге избирательные бюллетени с трех участков ТИК №42 было решено признать недействительными. На этих участках были перемещены сейфы, в которых находились сейф-пакеты. Несколько часов они находились без видеонаблюдения.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, в ходе брифинга сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Он отметил, что в этом году в Петербурге впервые используют сейф-пакеты – в них складывают бюллетени, в которых уже стоят пометки избирателей. По его словам, пока неизвестны технологии, которые бы позволили вскрыть сейф-пакеты, чтобы подменить бюллетени.

Несмотря на это, в Северной столице все-таки были зафиксированы нарушения.

«Были эпизодические истории с нарушением режима хранения сейф-пакетов. Сегодня ТИК №42 предписала признать недействительными бюллетени на трех участках. Сейфы с сейф-пакетами были перемещены и находились без видеонаблюдения», — пояснил Зацепа и подчеркнул: какая-либо фальсификация доказана не была.

Как писала Gazeta.SPb, ранее глава ЦИК Элла Памфилова уже комментировала подобное нарушение у ТИК №27.