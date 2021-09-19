Вплоть до увольнения: Памфилова попросила наказать виновных в неправильном хранении сейф-пакетов в Петербурге

Вплоть до увольнения: Памфилова попросила наказать виновных в неправильном хранении сейф-пакетов в Петербурге
Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пригрозила увольнением главе ТИК №27 Московского района Петербурга. Вечером 18 сентября на одном из участков, подконтрольном ТИК №27, после закрытия на несколько часов пропали сейфы с бюллетенями.

Инцидент произошел на УИК №771. Примерно в 20:30 туда с трех участков начали приносить сейфы вместе с бюллетенями — якобы для сохранности. В течение примерно трех часов о них ничего не было известно. «Содержимое этих сейфов неоднократно могло быть заменено. Что там находится сейчас, я могу только предполагать», — отметил член ЦИК Николай Левичев на воскресном брифинге.

Глава Центризбиркома назвала произошедшее «очевидным преступлением». Памфилова заявила, что в этой ситуации можно подозревать сговор или конфликт интересов со стороны главы администрации, избирающегося в Законодательное собрание. Председатель комиссии поручила подготовить обращения в федеральные правоохранительные органы и принять все меры вплоть до увольнения главы ТИК.

Напомним, что в Петербурге с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. Горожане могут проголосовать за избранных кандидатов на 1 940 участках.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
выборы 2021 Госдума заксобрание нарушения новости СПб элла памфилова


 

Новости партнеров
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вплоть до увольнения: Памфилова попросила наказать виновных в неправильном ...
Недешево, но сердито: петербуржцу пицца обошлась в 9 тыс. рублей
На Луначарского автомобиль пробил ограждение и спровоцировал трамвайную пробку
В Петербурге нет случаев вброса бюллетеней на выборах
Пандемия не щадит: петербургские рестораны могут остаться без тунца
Названа категория людей, которая неуязвима перед коронавирусом
Маргарита Грачева заявила, что ее сыновья в курсе, кто отрубил маме руки
В Ленобласти мотоциклист упал в реку и погиб