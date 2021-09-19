Выборы в Петербурге завершены: что известно к настоящему моменту

В Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и городское Законодательное Собрание. Как и все россияне, петербуржцы голосовали три дня. Первые данные экзит-поллов уже объявлены.

Первые цифры ЦИК по думским выборам огласил после 21:00. По предварительным данным, больше 38% россиян проголосовали за партию «Единая Россия». КПРФ – на втором месте по популярности в стране. Партия набрала более 25% голосов. У партии ЛДПР – более 9,5%, у «Новых людей» — почти 8%. «Справедливая Россия» набрала 6,6% голосов, «Партия пенсионеров» – более 3%, «Коммунисты России» — 1,5%, «Зеленые» — 1,2%, РПСС – 0,92%, «Яблоко» — 0,83%, «Родина» — 0,68%, «Зеленая альтернатива» — 0,62% «Партия роста» — 0,34%. Меньше всего у «Гражданской платформы» — 0,16%. Эти цифры еще могут серьезно измениться – в центральной России только начали подсчитывать голоса избирателей. Как подчеркнула глава ЦИК, Элла Памфилова, говорить о тенденциях пока рано.

В Петербурге после уже объявили данные экзит-полов. Результаты распределились следующим образом:

Партии в Государственную думу РФ:

КПРФ – 10,38

РЭП «Зеленые» – 0,83

ЛДПР –7,71

Новые люди – 9,80

Едина Россия – 38,44

Справедливая Россия – 7,86

Яблоко – 3,08

Партия Роста – 2,74

РПСС – 5,60

Коммунисты России – 0,38

Гражданская платформа – 0,11

Зеленая альтернатива – 0,54

Родина – 0,21

Партия пенсионеров –1,22

Еще 1,32% избирателей испортил бюллетень. Отказались отвечать – 9,78%

Партии в Законодательное Собрание:

Новые люди –11,22

Единая Россия – 38,17

Яблоко – 4,01

ЛДПР – 8,37

Справедливая Россия – 7,23

КПРФ – 11,06

РПСС – 5,21

Партия Роста – 3,1

Отметим, что, по последним данным, к 18:00 явка на выборах в Госдуму составила 33,6%, а в Законодательное Собрание города – 31,35%.

Как писала ранее Gazeta.SPb, к полудню явка на думские выборы в Северной столице составляла только 23,4%, а на парламентские выборы — 21,8%. Тогда глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербурге самая низкая явка среди всех российских регионов.

Петербургские эксперты, комментируя такие показатели, назвали две причины низкой явки. Политолог, журналист Юрий Светов частично вину возложил на СМИ. По его мнению, пресса мало внимания уделила знакомству аудитории с кандидатами и анализу политических программ.

Медиатехнолог, специалист по политическому PR Сергей Наумов посчитал, что часть аудитории, в том числе молодой, была потеряна из-за отсутствия повсеместного электронного голосования.

Гладко в течение трех дней было не все. Так, в ЦИК «провокационным» назвали поведение кандидата от «Яблока» Никиты Сорокина, которого накануне пришлось выводить из УИК при помощи полицейских.

Инцидент прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что среди членов избирательной комиссии города есть «пятая колонна», которая препятствует выявлению нарушений в Петербурге. Памфилову также возмутил случай в Московском районе, где с трех участков сейфы с бюллетенями перевезли на другой участок для «безопасности». Ящики в течение трех часов были вне поля зрения камер видеонаблюдения. Глава ЦИК пригрозила увольнением тем, кто ответственен за нарушение. Уже позже Памфиловой доложили и о других пободных нарушениях в Петербурге. Отметим, что в результате избирательные бюллетени трех участков в Петербурге признали недействительными. Такое решение было принято ТИК№42.

Член ГИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин при этом заявил, что к третьему дню голосования жалоб на нарушения стало меньше. Сам он прокомментировал несколько из них. Водном случае в Telegram-каналах распространялось видео, сделанное в другом субъекте РФ, в другом – содержание записи не указывало на наличие нарушений.

Нарушений не зафиксировали и международные эксперты, которые за три дня успели посетить 15 избирательных участков. Аналитики из Италии также отметили, что их удивила современная организация голосования, в том числе видеонаблюдение.

Добавим, что в воскресенье объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила почти о 20 административных исковых заявлениях об отстранении членов УИК и наблюдателей.

Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября. Последними в стране избирательные участки закрылись в Калининградской области. Теперь предстоит подсчет голосов.