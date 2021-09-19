Эксперт спрогнозировал явку ниже 40% на выборах в Петербурге

В Петербурге по итогам третьего дня голосования явка на выборах может составить ниже 40%. Одни эксперты обвиняют в таких результатах СМИ, которые мало рассказывают о кандидатах и их программах. Другие считают, что из-за отсутствия электронного голосования выборы игнорирует молодая аудитория.

Явка на выборах в России по результатам трех дней голосования составит 45%, а в Петербурге – ниже 40%, — такой прогноз дал политолог, журналист Юрий Светов.

«Отчасти в этом виноваты СМИ, которые пишут больше о фейках, скандалах, при этом не было какого-то анализа политических программ и знакомства с кандидатами», — считает он.

Как отметил медиатехнолог, специалист по политическому PR Сергей Наумов, по последним данным, явка по стране составляет около 40%, а по электронному голосованию – 70%.

«Это доказывает, что за электронным голосованием будущее и из-за его отсутствия мы теряем молодую аудиторию», — сделал вывод эксперт.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина рассказала, что в этом году выборы в России привлекают не так много внимания за границей, как раньше.

«Россия оказалась одной из стран, за выборами в которой наблюдают. Сейчас очень большое внимание к выборам в целом, к тому, как они проходят во время пандемии…Евросоюз критикует выборы не только в нашей стране. Вскоре будут выборы в Канаде, а у стран ЕС очень много претензий к этой стране», — заметила она.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что суды Петербурга удовлетворили несколько административных исков об отстранении членов УИК.