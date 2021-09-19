В Петербургских судах – почти 20 исков об отстранении членов УИК и наблюдателей

В районных судах Санкт-Петербурга зарегистрировали уже почти 20 административных исковых заявлений об отстранении членов УИК и наблюдателей. Несколько из них уже были удовлетворены.

В Петербурге, как и во всей России, проходит третий день голосования на выборах разного уровня.

Как сообщила в воскресенье, 19 сентября, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в Северной столице Фрунзенский районный суд успел зарегистрировать 11 административных заявлений об отстранении членов УИК и один иск об отстранении наблюдателя.

«Удовлетворены иски об отстранении Шитика, Юрова, Соловьева, Смирновой. Остальные на рассмотрении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, иски рассматриваются в Кировском, Приморском и Дзержинском районных судах.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о «пятой колонне», которая препятствует выявлению нарушений на выборах в Петербурге.