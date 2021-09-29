Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли думские мандаты

Глава Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии в своей партийной работе.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, которые возглавляют общефедеральную часть списка «Единой России», подали прошения в Центризбирком, согласно которым они отказываются от думских мандатов депутатов Государственной думы восьмого созыва. Об этом сообщается в проекте постановления ЦИК.

Кроме того, в документе говорится, что думские мандаты не приняли еще два представителя «Единой России» — руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава петербургского МЧС отказался от мандата депутата ЗакС.