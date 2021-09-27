Глава петербургского МЧС отказался от мандата депутата ЗакС

Начальник петербургского Министерства чрезвычайных ситуаций Алексей Аникин отказался от депутатства в Законодательном собрании Петербурга.
Глава ГУ МЧС России по Северной столице Алексей Аникин отказался от мандата депутата Законодательного собрания города. Он продолжит работу в аварийно-спасательном ведомстве и будет занимать тот же пост.
Вместо начальника ГУ МЧС РФ по Петербургу в парламент пойдет глава муниципального образования Вера Пискаревка. Она уже была депутатом ЗакСа прошлого созыва.
Алексей Аникин на этих выборах в парламент Петербурга лидировал в списке «Единой России». Партия в результате получила 29 мест из 50 в Законодательном собрании.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга.