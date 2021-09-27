Глава петербургского МЧС отказался от мандата депутата ЗакС

Начальник ведомства Алексей Аникин возглавил список "Единой России", однако от мандата депутата отказался. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Начальник ведомства Алексей Аникин возглавил список "Единой России", однако от мандата депутата отказался. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Начальник петербургского Министерства чрезвычайных ситуаций Алексей Аникин отказался от депутатства в Законодательном собрании Петербурга.

Глава ГУ МЧС России по Северной столице Алексей Аникин отказался от мандата депутата Законодательного собрания города. Он продолжит работу в аварийно-спасательном ведомстве и будет занимать тот же пост.

Вместо начальника ГУ МЧС РФ по Петербургу в парламент пойдет глава муниципального образования Вера Пискаревка. Она уже была депутатом ЗакСа прошлого созыва.

Алексей Аникин на этих выборах в парламент Петербурга лидировал в списке «Единой России». Партия в результате получила 29 мест из 50 в Законодательном собрании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга.