Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга

Городская избирательная комиссия в Петербурге подвела итоги голосования за депутатов Законодательного собрания седьмого созыва. «Единой России» досталось 29 мест в парламенте, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 3, «Яблоко» и «Новые люди» — по 2 места.
Согласно итогам голосования по единому округу, среди членов «Единой России» прошли:
- глава регионального управления МЧС Алексей Аникин,
- актриса и депутат Закса Анастасия Мельникова,
- вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский,
- член Совета Федерации Андрей Кутепов,
- член президиума регионального отделения ЕР Павел Крупник.
Среди территориальных групп места в парламенте получили шесть «единороссов»:
- депутат ЗакСа Юрий Гладунов,
- депутат ЗакСа Алексей Цивилев,
- глава Совета МО Петербурга Всеволод Беликов,
- руководитель Центра физкультуры Фрунзенского района Антон Соловьев,
- замглавы Невского района Антон Рудаков,
- глава Колпино Олег Милюта.
По одномандатным округам «Единой России» досталось 18 мест, которые получили:
- глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова,
- председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков,
- глава Выборгского района Валерий Гарнец,
- вице-губернатор Николай Бондаренко,
- глава горисполкома ОНФ Андрей Рябоконь,
- член президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов Алексей Далматов,
- депутат ЗакСа Константин Чебыкин,
- депутат ЗакСа Елена Рахова,
- депутат ЗакСа Александр Кущак,
- депутат ЗакСа Игорь Высоцкий,
- депутат ЗакСа Александр Ходосок,
- депутат ЗакСа Андрей Горшечников,
- депутат ЗакСа Денис Четырбок,
- депутат ЗакСа Михаил Барышников,
- депутат ЗакСа Алексей Макаров,
- депутат ЗакСа Любовь Егорова,
- депутат ЗакСа Юрий Авдеев,
- депутат ЗакСа Елена Киселева.
КПРФ в седьмом созыве парламента будут представлять:
- первый секретарь горкома партии Роман Кононенко,
- депутат МО Коломяги Вячеслав Бороденчик,
- депутат ЗакСа Александр Рассудов,
- предприниматель Дмитрий Дмитриев,
- сын бывшего депутата ЗакСа от КПРФ Владимир Дмитриев,
- председатель ТСЖ Борис Зверев,
- депутат ЗакСа Ирина Иванова,
- депутат ЗакСа Алексей Зинчук.
От «Справедливой России» в Мариинском дворце будут заседать:
- председатель регионального отделения партии Марина Шишкина,
- депутат Госдумы Олег Нилов,
- депутат Госдумы Елена Драпеко,
- депутат ЗакСа Михаил Амосов,
- глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров.
ЛДПР в парламенте Петербурга представят:
- Андрей Малков,
- Владимир Жириновский,
- партийный координатор по Петербургу Юрий Ломакин.
Членами «Новых людей» в Законодательном собрании седьмого созыва являются:
- бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина,
- представитель «Деловой России» Дмитрий Панов,
- бизнесмен Дмитрий Павлов.
От «Яблока» по итогам выборов в Мариинском дворце окажутся лишь двое членов:
- Борис Вишневский,
- уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
Кроме того, одно место в Законодательном собрании досталось самовыдвиженке — заместителю главы Петроградского района Марине Лыбаневой, дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.
Таким образом, по итогам выборам «Единая Россия» получила на 29 мест — на 7 меньше, чем в предыдущем созыве. КПРФ досталось семь мест (на четыре больше), «Справедливая Россия» взяла пять мандатов (на три больше), ЛДПР и «Яблоко» сохранили прежние результаты, получив по три и два мандата соответственно, а «Новым людям», впервые участвовавшим в выборах, досталось три места.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Петербурга седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. Регистрация избранных кандидатов пройдет на следующей неделе.