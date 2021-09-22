Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга

Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга
Выборы в Санкт-Петербурге проходили с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Городская избирательная комиссия в Петербурге подвела итоги голосования за депутатов Законодательного собрания седьмого созыва. «Единой России» досталось 29 мест в парламенте, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 3, «Яблоко» и «Новые люди» — по 2 места.

Согласно итогам голосования по единому округу, среди членов «Единой России» прошли:

  • глава регионального управления МЧС Алексей Аникин,
  • актриса и депутат Закса Анастасия Мельникова,
  • вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский,
  • член Совета Федерации Андрей Кутепов,
  • член президиума регионального отделения ЕР Павел Крупник.

Среди территориальных групп места в парламенте получили шесть «единороссов»:

  • депутат ЗакСа Юрий Гладунов,
  • депутат ЗакСа Алексей Цивилев,
  • глава Совета МО Петербурга Всеволод Беликов,
  • руководитель Центра физкультуры Фрунзенского района Антон Соловьев,
  • замглавы Невского района Антон Рудаков,
  • глава Колпино Олег Милюта.

По одномандатным округам «Единой России» досталось 18 мест, которые получили:

  • глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова,
  • председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков,
  • глава Выборгского района Валерий Гарнец,
  • вице-губернатор Николай Бондаренко,
  • глава горисполкома ОНФ Андрей Рябоконь,
  • член президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов Алексей Далматов,
  • депутат ЗакСа Константин Чебыкин,
  • депутат ЗакСа Елена Рахова,
  • депутат ЗакСа Александр Кущак,
  • депутат ЗакСа Игорь Высоцкий,
  • депутат ЗакСа Александр Ходосок,
  • депутат ЗакСа Андрей Горшечников,
  • депутат ЗакСа Денис Четырбок,
  • депутат ЗакСа Михаил Барышников,
  • депутат ЗакСа Алексей Макаров,
  • депутат ЗакСа Любовь Егорова,
  • депутат ЗакСа Юрий Авдеев,
  • депутат ЗакСа Елена Киселева.

КПРФ в седьмом созыве парламента будут представлять:

  • первый секретарь горкома партии Роман Кононенко,
  • депутат МО Коломяги Вячеслав Бороденчик,
  • депутат ЗакСа Александр Рассудов,
  • предприниматель Дмитрий Дмитриев,
  • сын бывшего депутата ЗакСа от КПРФ Владимир Дмитриев,
  • председатель ТСЖ Борис Зверев,
  • депутат ЗакСа Ирина Иванова,
  • депутат ЗакСа Алексей Зинчук.

От «Справедливой России» в Мариинском дворце будут заседать:

  • председатель регионального отделения партии Марина Шишкина,
  • депутат Госдумы Олег Нилов,
  • депутат Госдумы Елена Драпеко,
  • депутат ЗакСа Михаил Амосов,
  • глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров.

ЛДПР в парламенте Петербурга представят:

  • Андрей Малков,
  • Владимир Жириновский,
  • партийный координатор по Петербургу Юрий Ломакин.

Членами «Новых людей» в Законодательном собрании седьмого созыва являются:

  • бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина,
  • представитель «Деловой России» Дмитрий Панов,
  • бизнесмен Дмитрий Павлов.

От «Яблока» по итогам выборов в Мариинском дворце окажутся лишь двое членов:

  • Борис Вишневский,
  • уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Кроме того, одно место в Законодательном собрании досталось самовыдвиженке — заместителю главы Петроградского района Марине Лыбаневой, дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Таким образом, по итогам выборам «Единая Россия» получила на 29 мест — на 7 меньше, чем в предыдущем созыве. КПРФ досталось семь мест (на четыре больше), «Справедливая Россия» взяла пять мандатов (на три больше), ЛДПР и «Яблоко» сохранили прежние результаты, получив по три и два мандата соответственно, а «Новым людям», впервые участвовавшим в выборах, досталось три места.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Петербурга седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. Регистрация избранных кандидатов пройдет на следующей неделе.

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