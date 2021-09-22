Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга

Выборы в Санкт-Петербурге проходили с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в Санкт-Петербурге проходили с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Городская избирательная комиссия в Петербурге подвела итоги голосования за депутатов Законодательного собрания седьмого созыва. «Единой России» досталось 29 мест в парламенте, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 3, «Яблоко» и «Новые люди» — по 2 места.

Согласно итогам голосования по единому округу, среди членов «Единой России» прошли:

глава регионального управления МЧС Алексей Аникин,

актриса и депутат Закса Анастасия Мельникова,

вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский,

член Совета Федерации Андрей Кутепов,

член президиума регионального отделения ЕР Павел Крупник.

Среди территориальных групп места в парламенте получили шесть «единороссов»:

депутат ЗакСа Юрий Гладунов,

депутат ЗакСа Алексей Цивилев,

глава Совета МО Петербурга Всеволод Беликов,

руководитель Центра физкультуры Фрунзенского района Антон Соловьев,

замглавы Невского района Антон Рудаков,

глава Колпино Олег Милюта.

По одномандатным округам «Единой России» досталось 18 мест, которые получили:

глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова,

председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков,

глава Выборгского района Валерий Гарнец,

вице-губернатор Николай Бондаренко,

глава горисполкома ОНФ Андрей Рябоконь,

член президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов Алексей Далматов,

депутат ЗакСа Константин Чебыкин,

депутат ЗакСа Елена Рахова,

депутат ЗакСа Александр Кущак,

депутат ЗакСа Игорь Высоцкий,

депутат ЗакСа Александр Ходосок,

депутат ЗакСа Андрей Горшечников,

депутат ЗакСа Денис Четырбок,

депутат ЗакСа Михаил Барышников,

депутат ЗакСа Алексей Макаров,

депутат ЗакСа Любовь Егорова,

депутат ЗакСа Юрий Авдеев,

депутат ЗакСа Елена Киселева.

КПРФ в седьмом созыве парламента будут представлять:

первый секретарь горкома партии Роман Кононенко,

депутат МО Коломяги Вячеслав Бороденчик,

депутат ЗакСа Александр Рассудов,

предприниматель Дмитрий Дмитриев,

сын бывшего депутата ЗакСа от КПРФ Владимир Дмитриев,

председатель ТСЖ Борис Зверев,

депутат ЗакСа Ирина Иванова,

депутат ЗакСа Алексей Зинчук.

От «Справедливой России» в Мариинском дворце будут заседать:

председатель регионального отделения партии Марина Шишкина,

депутат Госдумы Олег Нилов,

депутат Госдумы Елена Драпеко,

депутат ЗакСа Михаил Амосов,

глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров.

ЛДПР в парламенте Петербурга представят:

Андрей Малков,

Владимир Жириновский,

партийный координатор по Петербургу Юрий Ломакин.

Членами «Новых людей» в Законодательном собрании седьмого созыва являются:

бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина,

представитель «Деловой России» Дмитрий Панов,

бизнесмен Дмитрий Павлов.

От «Яблока» по итогам выборов в Мариинском дворце окажутся лишь двое членов:

Борис Вишневский,

уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Кроме того, одно место в Законодательном собрании досталось самовыдвиженке — заместителю главы Петроградского района Марине Лыбаневой, дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Таким образом, по итогам выборам «Единая Россия» получила на 29 мест — на 7 меньше, чем в предыдущем созыве. КПРФ досталось семь мест (на четыре больше), «Справедливая Россия» взяла пять мандатов (на три больше), ЛДПР и «Яблоко» сохранили прежние результаты, получив по три и два мандата соответственно, а «Новым людям», впервые участвовавшим в выборах, досталось три места.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Петербурга седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. Регистрация избранных кандидатов пройдет на следующей неделе.