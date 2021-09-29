ЦИК направил в СК и Генпрокуратуру материалы о нарушениях на выборах в Петербурге

Центральная избирательная комиссия направила в Генпрокуратуру и СК материалы, касающиеся нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора Александра Бельского, которого избрали 29 сентября спикером петербургского ЗакСа. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Санкт-Петербург – рекордсмен по полученным обращениям в Центральную избирательную комиссию, больше половины. Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить всё, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть всё, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным», — сказала она.

Прокурорам предстоит ознакомиться с жалобой на конфликт интересов Александра Бельского при выборах в ЗакС Петербурга.

«Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим. Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это – пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», — заявила Памфилова во время заседания ЦИК.

Напомним, что в этом году выборы проходили в три дня, — с 17 по 19 сентября, — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В ЗакС Петербурга прошли шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Яблоко» и «Новые люди».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спикером Законодательного собрания Петербурга седьмого созыва стал бывший вице-губернатор города Александр Бельский.