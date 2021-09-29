Спикером ЗакСа Петербурга стал Александр Бельский

Спикером Законодательного собрания Петербурга седьмого созыва стал бывший вице-губернатор города Александр Бельский.

Александр Бельский получил большинство голосов депутатов в поддержку на пост спикера петербургского парламента.

Глава счетной комиссии: за 46 возд 2 против нет

Во вторник, 29 сентября, на первом заседании петербургского ЗакСа выбрали главу парламента. На пост спикера также претендовали Вячеслав Бороденчик и Александр Шишлов.

Ранее кресло спикера парламента занимал Вячеслав Макаров. Вячеслав Макаров был главой городского ЗакСа два созыва подряд (с 2011 года).

Александр Бельский пришел в городскую политику в 2014 г. Он был главой муниципального совета Сестрорецка. Также был председателем Комитета территориального развития города, с января 2019 по июль 2020 г.

На посту вице-губернатора, который он занимал с июля 2020 года, Бельский курировал внутреннюю политику: комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ и другие.