Спикером ЗакСа Петербурга стал Александр Бельский

Спикером ЗакСа Петербурга стал Александр Бельский
Александр Бельский. Фото: сайт Муниципального совета Сестрорецка

Спикером Законодательного собрания Петербурга седьмого созыва стал бывший вице-губернатор города Александр Бельский.

Александр Бельский получил большинство голосов депутатов в поддержку на пост спикера петербургского парламента.

Глава счетной комиссии: за 46 возд 2 против нет

Во вторник, 29 сентября, на первом заседании петербургского ЗакСа выбрали главу парламента. На пост спикера также претендовали Вячеслав Бороденчик и Александр Шишлов.

Ранее кресло спикера парламента занимал Вячеслав Макаров. Вячеслав Макаров был главой городского ЗакСа два созыва подряд (с 2011 года).

Александр Бельский пришел в городскую политику в 2014 г. Он был главой муниципального совета Сестрорецка. Также был председателем Комитета территориального развития города, с января 2019 по июль 2020 г.

На посту вице-губернатора, который он занимал с июля 2020 года, Бельский курировал внутреннюю политику: комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мариинском дворце 29 сентября проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга.

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