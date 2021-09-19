Глава ЦИК заявила, что в Петербурге есть «пятая колонна», которая препятствует выявлению нарушений

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 19 сентября, комментируя ситуацию с кандидатом от партии «Яблоко» Никитой Сорокиным, заявила, что в Петербурге действует «пятая колонна».

Накануне вечером сотрудникам правоохранительных органов пришлось силой выводить Сорокина с участка №1459 в Невском районе. Он отказывался покидать УИК и требовал вскрытия опломбированных сейф-пакетов с бюллетенями.

По мнению главы ЦИК, на избиркомах Северной столице активничает «пятая колонна», препятствующая выявлению нарушений.

«Я понимаю, что у вас пятая колонна есть — в плохом самом смысле — комиссий, которые, наоборот, не заинтересованы, чтобы все (нарушения) выявлялось», — заявила Памфилова. В то же время она выразила надежду, что большинство членов комиссий все-таки стремятся держать ситуацию под контролем и избегать случаев, подобных происшествию с Сорокиным.

Сегодня, 19 сентября — заключительный день голосования за депутатов Государственной думы Российской Федерации и Законодательного собрания Петербурга. Выборы растянулись на три дня из-за антикоронавирусных ограничений.