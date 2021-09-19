Глава ЦИК заявила, что в Петербурге есть «пятая колонна», которая препятствует выявлению нарушений

Глава ЦИК заявила, что в Петербурге есть &#171;пятая колонна&#187;, которая препятствует выявлению нарушений
Элла Памфилова строго подошла к оценке произошедшего. Фото: сайт Президента России

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 19 сентября, комментируя ситуацию с кандидатом от партии «Яблоко» Никитой Сорокиным, заявила, что в Петербурге действует «пятая колонна».

Накануне вечером сотрудникам правоохранительных органов пришлось силой выводить Сорокина с участка №1459 в Невском районе. Он отказывался покидать УИК и требовал вскрытия опломбированных сейф-пакетов с бюллетенями.

По мнению главы ЦИК, на избиркомах Северной столице активничает «пятая колонна», препятствующая выявлению нарушений.

«Я понимаю, что у вас пятая колонна есть — в плохом самом смысле — комиссий, которые, наоборот, не заинтересованы, чтобы все (нарушения) выявлялось», — заявила Памфилова. В то же время она выразила надежду, что большинство членов комиссий все-таки стремятся держать ситуацию под контролем и избегать случаев, подобных происшествию с Сорокиным.

Сегодня, 19 сентября — заключительный день голосования за депутатов Государственной думы Российской Федерации и Законодательного собрания Петербурга. Выборы растянулись на три дня из-за антикоронавирусных ограничений.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
выборы 2021 нарушения новости СПб цик элла памфилова


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава ЦИК заявила, что в Петербурге есть «пятая колонна», которая ...
Вплоть до увольнения: Памфилова попросила наказать виновных в неправильном ...
Недешево, но сердито: петербуржцу пицца обошлась в 9 тыс. рублей
На Луначарского автомобиль пробил ограждение и спровоцировал трамвайную пробку
В Петербурге нет случаев вброса бюллетеней на выборах
Пандемия не щадит: петербургские рестораны могут остаться без тунца
Названа категория людей, которая неуязвима перед коронавирусом
Маргарита Грачева заявила, что ее сыновья в курсе, кто отрубил маме руки