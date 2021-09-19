Общественный штаб наблюдателей Петербурга разобрался в ситуации с избиением депутата Никиты Сорокина

В ночь с 18 на 19 сентября по интернету распространилась информация о конфликте между правоохранителями и кандидатом в ЗакСобрание Петербурга от партии «Яблоко» Никитой Сорокиным на территории УИК №1459.

Как выяснилось, в 20:00 18 сентября сотрудники комиссии закрыли участок, подсчитали бюллетени и опломбировали сейф-пакеты в присутствии членов комиссии и наблюдателей и намеревались покинуть помещение для голосования, когда представитель «Яблока» Никита Сорокин потребовал открыть уже запечатанный и опломбированный сейф, не имея на это права.

Сорокин несколько часов, несмотря на уговоры и просьбы, отказывался покидать помещение, и все это время, по словам члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, сотрудники УИК были вынуждены находиться на рабочем месте. В итоге пришлось вызвать полицию, которые силой выводили Сорокина из участка — кандидат не собирался покидать УИК.

«Судя по выясненным обстоятельствам, все действия были только с одной целью — создать инфоповод. На распространяемых видео видно только небольшая часть произошедшего события, которому предшествовали почти 4 часа разговоров и просьб покинуть комиссию после её закрытия. Я поговорил с участниками конфликта и понимаю эмоции каждой стороны. По словам Сорокина его задержанию предшествовала стычка с представителем кого-то из кандидатов на этом УИК, поэтому стали понятны причины его поведения, но в этом случает и полицию можно понять. Никто не должен находится в помещении УИК после его закрытия. Рисков для избирательного процесса нет», — отметил представитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Валерий Солдунов.

Напомним, что с 17 по 19 сентября петербуржцы выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, членов городского парламента и депутатов МО Автово и Ланское.