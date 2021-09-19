В Петербурге объяснили видео с нарушениями на выборах

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал ход выборов и нарушения, которые якобы были зафиксированы на видео. Ролики сейчас активно распространяются в социальных сетях.

Как рассказал Кузьмин, один из популярных Telegram-каналов опубликован видео, на котором, как считают авторы, был зафиксирован вброс на УИК №237 Выборгского района. Как оказалось, на кадрах – участок, который находится в другом субъекте РФ. Кузьмин также не исключил, что видео было сделано даже не в этом году. Горизбирком изучил и видео якобы с нарушением на УИК 1945 в Приморском районе. На кадрах запечатлено окончание голосования и работа одного из членов участковой избирательной комиссии со стационарным ящиком. Пока специалисты так и не смогли понять, почему авторы видео решили, что ролик содержит доказательства нарушений. Специалисты планируют разбираться дальше.

«Что касается отсутствия в списках избирателей того или иного гражданина: важно, чтобы активное избирательное право гражданина нарушено не было, чтобы ему дали проголосовать. Насколько мы знаем, человек спокойно вносится в допсписок, и у участковой избирательной комиссии есть время на разбор ситуации. Проблема не нова», — сообщил Кузьмин.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что эксперты прогнозируют явку на выборах в Петербурге на уровне 40%.