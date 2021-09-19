Экспертов из Италии впечатлило видеонаблюдение на избирательных участках в Петербурге

Международные эксперты поделились впечатлениями от выборов в Петербурге. Особенное внимание они обратили на современную организацию голосования.

Выборы в Петербурге оценивали эксперты из Италии — политический аналитик Джулиано Бифольки и аналитик-международник Сильвия Болтук.

Оба международных эксперта отметили, что остались впечатлены организацией выборов.

«Прежде всего, меня удивили меры безопасности, в том числе связанные с пандемией. Мы были впечатлены цифровыми технологиями и возможностью проголосовать удаленно», — отметил Бифольки.

Его коллега уточнила, что, кроме возможности проголосовать удаленно, в Италии нет возможности голосовать на дому. На избирательных участках в республике также не устанавливается видеонаблюдение.

Уполномоченный по правам человека Узбекистана Фируза Эшматова добавила, что посетила 15 участков в Петербурге. Ни на одном из них эксперты не выявили нарушений.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что глава ЦИК Элла Памфилова предложила устраивать каникулы на время выборов.